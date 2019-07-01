В Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки: людей из машин вытаскивали спасатели
Всего в аварии пострадали 3 человека
На помощь застрявшим в машине людям пришли спасатели
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В городе Белорецке произошло встречное ДТП. На автодороге лоб в лоб столкнулись автомобили Toyota Corolla и ВАЗ 12-й модели. Об этом сообщает госкомитет Башкирии по ЧС. На место происшествия выехали спасатели, медики и полиция.
В результате аварии травмы получили три человека: двое мужчин и одна женщин. В каких именно машинах находились пострадавшие, в ведомстве не уточнили. Однако стало известно, что спасателям пришлось вытаскивать двоих человек из одного автомобиля. Освобожденных от железного плена людей передали сотрудникам скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU