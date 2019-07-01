Две уфимки задушили мужчину, с которым жили вместе

СЕГОДНЯ 21:46 2019-07-01T21:46:38+03:00

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Следком по Советского району города Уфы завершил расследование уголовного дела, фигурантами которого являются две уфимки 45 и 46 лет. Их осудят за убийство, совершенное группой лиц.

По версии следствия, женщины проживали дома у 48-летнего мужчины. Днем 4 августа все трое изрядно выпили. Хозяин квартиры начал склонять одну из соседок к сексу, однако та ему отказала. Завязалась перепалка, и мужчина пригрозил выгнать женщину из своего дома, однако своей угрозы он не выполнил и завалился спать. Оскорбленная женщина сообщила своей подруге о том, что хочет убить хозяина квартиры. Собеседница не восприняла всерьез её слова и тоже уснула.

В тот же день спустя некоторое время участвовавшая в ссоре обвиняемая начала душить своего сожителя ремнем. От шума проснулась вторая женщина, которой также было за что мстить мужчине, и помогла своей подруге. Отложив ремень, они вдвоем задушили его бельевой веревкой.

После убийства обвиняемые продолжили выпивать, а потом вызвали скорую помощь и полицию. Правоохранителям они сказали, что к смерти не причастны. Позже следователи смогли докопаться до истины и привлечь женщин к ответственности.

– В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд республики, – сообщили в СК по республике.

ИСТОЧНИК KP.RU