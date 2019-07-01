Радий Хабиров видит в горе Торатау символ народного единства

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-01T14:36:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии 29 июня прошел фольклорный праздник «Торатау йыйыны», в котором принял участие Радий Хабиров. Торжество проходило у подножья одноименной священной горы в рамках Всемирного курултая башкир. Сабантуй собрал десятки тысяч жителей республики, которых ждала разнообразная программа и лазерное шоу.

По этому случаю врио главы Башкирии рассказал о том, что видит в горе Торатау. По его мнению, это «символ того, когда народ единым фронтом выступает в защиту кого-либо или чего-либо и к нему обязательно надо прислушаться». Хабиров также отметил величественность Торатау «в потоке света и музыки».

«Торатау йыйыны» стал не только поводом для массовых гуляний, но и предметом общественного обсуждения постфактум. Сначала пользователи соцсетей возмутились тем, что праздник привел к настоящей свалке у подножья горы. В качестве доказательств были опубликованы соответствующие фотографии. Позже организаторы праздника сообщили о том, что на снимках запечатлено состояние территории до уборки.

ИСТОЧНИК KP.RU