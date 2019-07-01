2019-07-01T13:20:10+03:00
Общество

В Башкирии спасатели объявили штормовое предупреждение

Ветер усилится до 17 метров в секунду
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В республике ожидаются временные дожди и грозыВ республике ожидаются временные дожди и грозыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Начало рабочей недели жители Башкирии встретили в сумерках. Погода заметно ухудшилась, а дожди стали продолжительными. Ко всему прочему добавились еще и сильные порывы ветра – именно по этой причине МЧС республики объявили штормовое предупреждение.

С вечера 1 июля и до следующего дня в Башкирии ожидаются порывы западного ветра до 17 м/с. Синоптики прогнозируют облачную погоду с редкими прояснениями, временами дожди, а также сильные ливни в восточных районах республики. Локально пройдут грозы. Ночью и утром снизится уровень видимости на дорогах – 500 метров и менее. Температура воздуха ночью составит 10-15°, днём столбик термометра не поднимется выше 22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поездка молодой уфимки в Грецию закончилось трагедией
В Башкирии водитель не совладал с машиной во время заноса и вылетел в кювет
Жителей Башкирии возмутили дети-попрошайки
Радий Хабиров видит в горе Торатау символ народного единства
Уфимские молодожены отметили свадьбу в необычном месте
Редкие птицы выводят потомство на крыше банка УРАЛСИБ в Уфе предположительно с 2006 года
Кандидата на пост главы Башкирии Рамилю Саитову под крики силой завели на допрос в здание ФСБ
В Башкирии мужчина попал под колеса автомобиля
В Уфе отремонтируют Башдрамтеатр за 440 млн рублей
Более половины вакансий в Башкирии – с зарплатой менее 20 тысяч рублей
Стало известно, когда жителям Башкирии будут компенсировать расходы на детский сад
На крыльце одного из домов в Уфе обнаружили мужчину с окровавленной головой
Будущие студенты познакомились с УГНТУ
Туристы из Башкирии спасли 5-летнего мальчика в Турции
В Уфе заработала транспортная карта «Алга»
В уфимском парке Лесоводов произошло ЧП: безумец бегал за людьми, есть пострадавшие
«Фото сделано перед уборкой!»: башкирские активисты прокомментировали свалку возле Торатау
В Башкирии прекращены поиски мужчины, который ушел жить на Белую
В Уфе под мостом нашли тело мужчины
«Люди-свиньи»: гора Торатау утонула в мусоре после башкирского йыйына
В Уфе две недели ищут 37-летнего Сергея Морозова
В Уфе сегодня резко похолодало
В Башкирии ВАЗ-2110 слетел в кювет, есть погибший
Житель Башкирии угнал «Порше Кайен», чтобы удивить жену