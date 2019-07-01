В Башкирии спасатели объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-01T13:20:10+03:00

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Начало рабочей недели жители Башкирии встретили в сумерках. Погода заметно ухудшилась, а дожди стали продолжительными. Ко всему прочему добавились еще и сильные порывы ветра – именно по этой причине МЧС республики объявили штормовое предупреждение.

С вечера 1 июля и до следующего дня в Башкирии ожидаются порывы западного ветра до 17 м/с. Синоптики прогнозируют облачную погоду с редкими прояснениями, временами дожди, а также сильные ливни в восточных районах республики. Локально пройдут грозы. Ночью и утром снизится уровень видимости на дорогах – 500 метров и менее. Температура воздуха ночью составит 10-15°, днём столбик термометра не поднимется выше 22.

ИСТОЧНИК KP.RU