В Башкирии мужчина попал под колеса автомобиля
ДТП произошло сегодня утром в городе Кумертау
Одна из жительниц сообщила, что "скорая" проехала мимо пострадавшего
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Сегодня утром, 1 июля, в городе Кумертау произошло смертельное ДТП. Водитель во время движения по улице Пушкина сбил мужчину.
На месте происшествия работали дорожные полицейские и медицинская служба. О причинах, обстоятельствах и последствиях наезда пока не сообщается. Вероятно, пешеход попал под колеса автомобиля вне пешеходного перехода.
- Да и на пешеходках сбивают, внимательнее водителям тоже нужно быть! Далеко не ангелы! Подождать 1 минуту не могут,пока люди пройдут и на пятки наезжают, - возмутилась подписчица одного из городских сообществ Вконтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU