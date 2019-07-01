В Башкирии мужчина попал под колеса автомобиля

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-01T13:05:10+03:00

Одна из жительниц сообщила, что "скорая" проехала мимо пострадавшего

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Сегодня утром, 1 июля, в городе Кумертау произошло смертельное ДТП. Водитель во время движения по улице Пушкина сбил мужчину.

На месте происшествия работали дорожные полицейские и медицинская служба. О причинах, обстоятельствах и последствиях наезда пока не сообщается. Вероятно, пешеход попал под колеса автомобиля вне пешеходного перехода.

- Да и на пешеходках сбивают, внимательнее водителям тоже нужно быть! Далеко не ангелы! Подождать 1 минуту не могут,пока люди пройдут и на пятки наезжают, - возмутилась подписчица одного из городских сообществ Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU