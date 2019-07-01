Кандидата на пост главы Башкирии Рамилю Саитову под крики силой завели на допрос в здание ФСБ

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-01T13:45:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Кандидата на пост главы республики и правозащитницу Рамилю Саитову силой доставили в здание главка ФСБ Башкирии.

По словам Саитовой, неприятный инцидент с ней произошел в минувшую субботу, 29 июня. Судя по записи, выложенной женщиной в соцсети, полицейским пришлось в прямом смысле этого слова дотащить Саитову до здания в центре города.

Известно, что Саитовой вручили повестку, согласно которой она должна была явиться в здание на улице Крупской в качестве свидетеля. Женщина в этот момент собиралась на съезд у шихана Торатау. Как объясняет сама Саитова, ее насильно затолкали в машину, при этом повредив шею и голову, а затем увезли на допрос.

- Внутри здания я лежала и плакала. Мне было очень плохо. В итоге мне вызвали медиков и увезли в травмпункт, - объяснила Саитова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/717709" frameborder="0"></iframe> Рамилю Саитову силой доставили в здание главка ФСБ Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU