2019-07-02T06:42:30+03:00
Общество

В Башкирии водитель выплатит 240 тысяч компенсации за смерть ребенка в ДТП

11-летнего мальчика сбили, когда он выбежал на дорогу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Житель Стерлибашевского района сбил ребенка в августе прошлого годаЖитель Стерлибашевского района сбил ребенка в августе прошлого годаФото: Рустем АХУНОВ
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Городской суд Стерлитамака обязал жителя Стерлибашевского района выплатить компенсацию за смерть ребенка в ДТП. Речь идет о случае, который произошел в августе прошлого года. 11-летний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте, где его сбил мужчина на машине. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали, но медики уже ничего не могли сделать – пострадавший травмы, несовместимые с жизнью.

Родители мальчика подали заявление с требованием о выплате компенсации за моральный ущерб. Городской суд обязал водителя выплатить 240 тысяч рублей – по 120 тысяч на одного родителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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