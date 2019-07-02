В Башкирии водитель выплатит 240 тысяч компенсации за смерть ребенка в ДТП

СЕГОДНЯ 06:42 2019-07-02T06:42:30+03:00

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Городской суд Стерлитамака обязал жителя Стерлибашевского района выплатить компенсацию за смерть ребенка в ДТП. Речь идет о случае, который произошел в августе прошлого года. 11-летний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте, где его сбил мужчина на машине. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали, но медики уже ничего не могли сделать – пострадавший травмы, несовместимые с жизнью.

Родители мальчика подали заявление с требованием о выплате компенсации за моральный ущерб. Городской суд обязал водителя выплатить 240 тысяч рублей – по 120 тысяч на одного родителя.

ИСТОЧНИК KP.RU