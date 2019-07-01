2019-07-01T11:18:41+03:00
Общество

Стало известно, когда жителям Башкирии будут компенсировать расходы на детский сад

Выплаты положены всем категориям семей
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Денежную компенсацию сможет получить каждый родительДенежную компенсацию сможет получить каждый родительФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Депутаты Башкирии приняли изменения, благодаря которым родители смогут рассчитывать на компенсацию затрат на оплату детского сада с 1 января 2020 года.

Напомним, что ранее на выплаты могли рассчитывать только семьи, в которых среднедушевой доход не превышал 1,5 размер прожиточного минимума. Впервые об изменениях начал говорить Рустэм Хамитов еще летом 2017 года. Через два года депутаты Башкирии приняли закон об изменениях порядка компенсаций.

- Считаем, что такая поддержка должна оказываться всем, независимо от уровня доходов, - объяснил председатель курултая Башкирии Константин Толкачев.

Закон отправили на подпись в руководство республики. По плану, он вступит в силу с 1 января 2020 года. Размер компенсации по-прежнему будет зависеть от количества детей. За одного ребенка родители получат выплату от 20%, за второго не менее 50%, а за третьего и следующих – не менее 70%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии мужчина попал под колеса автомобиля
В Уфе отремонтируют Башдрамтеатр за 440 млн рублей
Более половины вакансий в Башкирии – с зарплатой менее 20 тысяч рублей
На крыльце одного из домов в Уфе обнаружили мужчину с окровавленной головой
Будущие студенты познакомились с УГНТУ
Туристы из Башкирии спасли 5-летнего мальчика в Турции
В Уфе заработала транспортная карта «Алга»
В уфимском парке Лесоводов произошло ЧП: безумец бегал за людьми, есть пострадавшие
«Фото сделано перед уборкой!»: башкирские активисты прокомментировали свалку возле Торатау
В Башкирии прекращены поиски мужчины, который ушел жить на Белую
В Уфе под мостом нашли тело мужчины
«Люди-свиньи»: гора Торатау утонула в мусоре после башкирского йыйына
В Уфе две недели ищут 37-летнего Сергея Морозова
В Уфе сегодня резко похолодало
В Башкирии ВАЗ-2110 слетел в кювет, есть погибший
Житель Башкирии угнал «Порше Кайен», чтобы удивить жену