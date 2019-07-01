Стало известно, когда жителям Башкирии будут компенсировать расходы на детский сад

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-01T11:18:41+03:00

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Депутаты Башкирии приняли изменения, благодаря которым родители смогут рассчитывать на компенсацию затрат на оплату детского сада с 1 января 2020 года.

Напомним, что ранее на выплаты могли рассчитывать только семьи, в которых среднедушевой доход не превышал 1,5 размер прожиточного минимума. Впервые об изменениях начал говорить Рустэм Хамитов еще летом 2017 года. Через два года депутаты Башкирии приняли закон об изменениях порядка компенсаций.

- Считаем, что такая поддержка должна оказываться всем, независимо от уровня доходов, - объяснил председатель курултая Башкирии Константин Толкачев.

Закон отправили на подпись в руководство республики. По плану, он вступит в силу с 1 января 2020 года. Размер компенсации по-прежнему будет зависеть от количества детей. За одного ребенка родители получат выплату от 20%, за второго не менее 50%, а за третьего и следующих – не менее 70%.

ИСТОЧНИК KP.RU