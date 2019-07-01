На крыльце одного из домов в Уфе обнаружили мужчину с окровавленной головой

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-01T11:05:41+03:00

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Накануне в Уфе жильцы дома №6 по улице Фурманова стали свидетелями странной картины. На крыльце дома сидел голый молодой человек с пробитой головой. Он прикрывал своё тело картонной коробкой. По словам неизвестного, его избили и всё отобрали. Своё имя он вспомнить не может. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях.

Обеспокоенные горожане вызвали скорую помощь. Медики увезли парня в городскую больницу №17. Именно туда просят обратиться, если кто-нибудь узнает побитого молодого человека.

– Может кто-нибудь знает его либо его родственников, просьба сообщить, – написала неравнодушная уфимка в городском сообществе.

ИСТОЧНИК KP.RU