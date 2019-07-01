2019-07-01T11:05:41+03:00
Общество

На крыльце одного из домов в Уфе обнаружили мужчину с окровавленной головой

Очевидцы просят объявиться родственников и близких неизвестного
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Парень прикрывал свое тело картонной коробкойПарень прикрывал свое тело картонной коробкой
Изменить размер текста:

Накануне в Уфе жильцы дома №6 по улице Фурманова стали свидетелями странной картины. На крыльце дома сидел голый молодой человек с пробитой головой. Он прикрывал своё тело картонной коробкой. По словам неизвестного, его избили и всё отобрали. Своё имя он вспомнить не может. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях.

Обеспокоенные горожане вызвали скорую помощь. Медики увезли парня в городскую больницу №17. Именно туда просят обратиться, если кто-нибудь узнает побитого молодого человека.

– Может кто-нибудь знает его либо его родственников, просьба сообщить, – написала неравнодушная уфимка в городском сообществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии мужчина попал под колеса автомобиля
В Уфе отремонтируют Башдрамтеатр за 440 млн рублей
Более половины вакансий в Башкирии – с зарплатой менее 20 тысяч рублей
Стало известно, когда жителям Башкирии будут компенсировать расходы на детский сад
Будущие студенты познакомились с УГНТУ
Туристы из Башкирии спасли 5-летнего мальчика в Турции
В Уфе заработала транспортная карта «Алга»
В уфимском парке Лесоводов произошло ЧП: безумец бегал за людьми, есть пострадавшие
«Фото сделано перед уборкой!»: башкирские активисты прокомментировали свалку возле Торатау
В Башкирии прекращены поиски мужчины, который ушел жить на Белую
В Уфе под мостом нашли тело мужчины
«Люди-свиньи»: гора Торатау утонула в мусоре после башкирского йыйына
В Уфе две недели ищут 37-летнего Сергея Морозова
В Уфе сегодня резко похолодало
В Башкирии ВАЗ-2110 слетел в кювет, есть погибший
Житель Башкирии угнал «Порше Кайен», чтобы удивить жену