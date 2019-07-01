2019-07-01T10:24:10+03:00
Происшествия

Туристы из Башкирии спасли 5-летнего мальчика в Турции

Ребенок едва не утонул в бассейне
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Туристы из Башкирии реанимировали мальчика до приезда скорой помощиТуристы из Башкирии реанимировали мальчика до приезда скорой помощи
Изменить размер текста:

Жизнеутверждающая история произошла в одном из курортных отелей в Турции. Семейная пара из Башкирии, которая приехала на отдых, спасла от неминуемой смерти пятилетнего мальчика из Германии. Он едва не утонул в бассейне. Родителей поблизости не было.

Как сообщает «Вести-Башкортостан», российские туристы оказались медиками. Мужчина откачал воду из дыхательный путей ребенка, а женщина принялась реанимировать его. В конечном итоге мальчуган задышал. На место происшествия приехала «скорая», и только тогда появились родители юного туриста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии мужчина попал под колеса автомобиля
В Уфе отремонтируют Башдрамтеатр за 440 млн рублей
Более половины вакансий в Башкирии – с зарплатой менее 20 тысяч рублей
Стало известно, когда жителям Башкирии будут компенсировать расходы на детский сад
На крыльце одного из домов в Уфе обнаружили мужчину с окровавленной головой
Будущие студенты познакомились с УГНТУ
В Уфе заработала транспортная карта «Алга»
В уфимском парке Лесоводов произошло ЧП: безумец бегал за людьми, есть пострадавшие
«Фото сделано перед уборкой!»: башкирские активисты прокомментировали свалку возле Торатау
В Башкирии прекращены поиски мужчины, который ушел жить на Белую
В Уфе под мостом нашли тело мужчины
«Люди-свиньи»: гора Торатау утонула в мусоре после башкирского йыйына
В Уфе две недели ищут 37-летнего Сергея Морозова
В Уфе сегодня резко похолодало
В Башкирии ВАЗ-2110 слетел в кювет, есть погибший
Житель Башкирии угнал «Порше Кайен», чтобы удивить жену