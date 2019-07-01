Туристы из Башкирии спасли 5-летнего мальчика в Турции
Ребенок едва не утонул в бассейне
Туристы из Башкирии реанимировали мальчика до приезда скорой помощи
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Жизнеутверждающая история произошла в одном из курортных отелей в Турции. Семейная пара из Башкирии, которая приехала на отдых, спасла от неминуемой смерти пятилетнего мальчика из Германии. Он едва не утонул в бассейне. Родителей поблизости не было.
Как сообщает «Вести-Башкортостан», российские туристы оказались медиками. Мужчина откачал воду из дыхательный путей ребенка, а женщина принялась реанимировать его. В конечном итоге мальчуган задышал. На место происшествия приехала «скорая», и только тогда появились родители юного туриста.
ИСТОЧНИК KP.RU