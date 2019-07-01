Более половины вакансий в Башкирии – с зарплатой менее 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-01T11:46:17+03:00

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Зарплаты половины вакансий в службе занятости Башкирии не превышают 20 тысяч рублей. За первые 5 месяцев работодатели испытывали потребность в 121 тысяче работников. К началу июня насчитывалось почти 50 тысяч вакансий. Данные привел «Башинформ» со ссылкой на Министерство труда Башкирии.

В ведомстве также рассказали, что предложения с зарплатой ниже прожиточного минимума составили 1,9% от общего числа вакансий. От 10 до 20 тысяч – чуть больше 50%, более 20 – 47%. Большинство предложений работы связаны с недвижимостью: аренда, обрабатывающие производства и строительство. Дефицит вакансий наблюдается в сельском и лесном хозяйстве.

ИСТОЧНИК KP.RU