В уфимском парке Лесоводов произошло ЧП: безумец бегал за людьми, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-01T09:39:10+03:00

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В Уфе местный житель в состоянии алкогольного опьянения бегал по поляне за мужчиной. Инцидент случился в парке Лесоводов. Видео поимки неадекватного жителя Уфы засняли очевидцы. По словам свидетелей, он гонялся за человеком, причем в руках у него был шампур. Позже пьяный мужчина сменил орудие на разбитую бутылку, так называемую «розочку». В конце концов, он смог порезать свою жертву.

В какой-то момент протрезвев и поняв, что происходящее ненормально, мужчина попытался скрыться с места преступления в лесу. За ним бросились прохожие люди. Они удерживали буйного уфимца до приезда правоохранителей. Раненого бутылкой человека экстренно госпитализировали

Местные жители возмущены не столько поступком неадекватного отдыхающего, сколько пьянством в парке как таковым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="226" height="400" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/717646" frameborder="0"></iframe> Пьяный мужчина в парке Лесоводов задержан полицией.Владислав КАЗАНЦЕВ

- У нас в четверг 27 июня запрещали продавать спиртное из-за мифического Дня молодежи, а то что в центре Уфы целый день кипит узаконенная пьянка фоне тысяч отдыхающих, это норм, – отметил один из горожан в социальных сетях. – Сколько еще человек должны порезать на поляне для пикников в парке Лесоводов, чтобы приостановить эту вакханалию?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="226" height="400" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/717643" frameborder="0"></iframe> Поимка пьяного мужчины в парке Лесоводов в Уфе.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU