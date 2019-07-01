«Фото сделано перед уборкой!»: башкирские активисты прокомментировали свалку возле Торатау

СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-01T08:54:16+03:00

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По социальным сетям разлетелись фотографии с подножия Торатау, где в минувшие выходные прошел башкирский йыйын. Напомним, что после мероприятия у священной горы осталась куча мусора – баллоны, бутылки и пакеты.

Активисты попытались оправдаться и почти перед каждым постом в социальных сетях писали комментарии, что фотографии сделаны до уборки.

- Ещё раз пишу - фото сделано перед уборкой! Есть договоры, которые я в своей работе не раз составляла, о том, что клининговая служба должна убираться исключительно после завершения всех телодвижений на площадке. Контейнеров было очень много, волонтеры убирали во время мероприятия, потом была жуткая пробка, там ни одна машина уборочная не могла бы заехать на территорию с 23 до 3 ночи, - написала Фарида Закирова.

Отметим, что уфимский карикатурист уже нарисовал карикатуру по этому поводу.

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ИСТОЧНИК KP.RU