В Башкирии прекращены поиски мужчины, который пошел жить на Белую

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-01T08:37:42+03:00

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Благополучно завершились поиски 41-летнего Сергея Орлова из Стерлитамака. Вечером 27 июня он ушел из дома по улице Дружбы и не вернулся. О пропаже сообщила его жена. По её словам, они с мужем поругались, и Сергей заявил, что пойдет жить на реку Белую. Трое суток о нем ничего не было слышно, хотя обычно мужчина практически сразу возвращался.

К поискам по просьбе супруги даже подключились волонтеры ДПСО «Отклик». К счастью, мужчину нашли живым и невредимым. Никаких подробностей добровольцы поискового отряда не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU