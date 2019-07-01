2019-07-01T07:18:21+03:00
Общество

В Уфе две недели ищут 37-летнего Сергея Морозова

Мужчина может находиться в любом районе
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

В столице Башкирии 14 июня пропал 37-летний Сергей Морозов. Мужчина в этот день вышел из дома и не вернулся. Через несколько дней родные подали его в розыск. Сейчас поисками занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Поисковики отмечают, что пропавший может находиться в любом районе.

Приметы: рост 173-175 см, худощавого телосложения, лысый, глаза серо-зеленые;

Был одет в синюю олимпийку, синие джинсы и серые кроссовки (как на фото в правом верхнем углу).

Если вам известно о его местонахождении, сообщите в полицию или волонтерам по телефону 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24