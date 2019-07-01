В Уфе две недели ищут 37-летнего Сергея Морозова
Мужчина может находиться в любом районе
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В столице Башкирии 14 июня пропал 37-летний Сергей Морозов. Мужчина в этот день вышел из дома и не вернулся. Через несколько дней родные подали его в розыск. Сейчас поисками занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Поисковики отмечают, что пропавший может находиться в любом районе.
Приметы: рост 173-175 см, худощавого телосложения, лысый, глаза серо-зеленые;
Был одет в синюю олимпийку, синие джинсы и серые кроссовки (как на фото в правом верхнем углу).
Если вам известно о его местонахождении, сообщите в полицию или волонтерам по телефону 8 (800) 700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU