2019-07-01T06:51:51+03:00
Происшествия

В Башкирии ВАЗ-2110 слетел в кювет, есть погибший

ДТП произошло в Кугарчинском районе
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вечером 30 июня в Кугарчинском районе на автодороге Мраково-Побоище произошла смертельная авария.

30-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110 не справился с управлением, допустил занос машины и в конечном итоге опрокинул ее в кювет. От полученных в ДТП травм в реанимации скончался его 51-летний пассажир. Сейчас по данному факту началось разбирательство.

Всего за минувшие сутки произошло 9 автоаварий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили 2200 нарушений ПДД и задержали 59 нетрезвых водителей.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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