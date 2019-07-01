Житель Башкирии угнал «Порше Кайен», чтобы удивить жену

СЕГОДНЯ 06:34 2019-07-01T06:34:02+03:00

Но доехать до любимой не хватило смелости, и мужчина сдался полицейским

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Накануне в Москве произошел забавный романтичный случай. Житель Башкирии, работающий в одном из элитных автосалонов Москвы, угнал оттуда «Порше Кайен». Секьюрити дождался, когда придёт смена, забрал ключи и укатил.

Как пишет «Знак», он очень хотел удивить свою жену. Оказалось, что супруги были в ссоре, тогда тот решил эффектно приехать в родной Мелеуз, дабы поскорее помириться с любимой.

Но планам не суждено было сбыться, у романтика не хватило на это храбрости. Уже на пол пути мужчина осознал, что совершает преступление, и сам сдался стражам порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU