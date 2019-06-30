2019-06-30T18:34:22+03:00
Недвижимость

В Уфе завтра десятки домов останутся без электричества

Об этом предупреждает мэрия башкирской столицы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Михаил ФроловФото: Михаил ФроловФото: Михаил ФРОЛОВ
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В предстоящий понедельник, 1 июля, десятки домов останутся без электричества. Виной всему ремонтные работы, которые будут проводить специалисты в Демском районе Уфы.

Согласно сообщению пресс-службы уфимской мэрии завтра днем с 14:00 до 17:00 без электроснабжения останутся дома по улицам Березовая, 33-45, Соловьиная, Янгантауская, 28-34, Учительская, 10-17, 14-30, 34, Якуба Коласа, 46-66, 3-я улица Строителей, 63-85, 64-70, Яктыкульская, 1-19, 2-8.

Также с 14:00 до 18:00 отключат электричество по адресам: 1-я улица Строителей, 3-я улица Строителей, 1-35, 30-34, Каридельская, 29а, Серебрянка, 2, Башкирской кавалерийской дивизии.

Отключение света произойдет и 3 июля. На час в промежутке между 10:00 и 17:00 не будет электричества на улице Романовка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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