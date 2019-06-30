2019-06-30T17:14:16+03:00
Происшествия

Проснулся от боли в груди: Житель Башкирии порезал двоих односельчан

Сейчас мужчина находится под стражей, но вину не признает
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне в больницу в Альшеевском районе Башкирии поступили двое местных жителей с колото-резанными ранами. 60-летний и 44-летний мужчины рассказали, что на них напал житель деревни Ташлы. Медики вызвали полицейских, которые задержали 50-летнего нападавшего.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, один из мужчина проснулся рано утром от сильной боли: знакомый вонзил ему нож в грудь. Как оказалось, не он один стал жертвой обезумевшего сельчанина. Его товарищ, хозяин дома, также получил несколько порезов.

По данным полиции, трое мужчин собрались накануне вечером для совместного распития спиртного. Внезапно, уже утром, к ним в дом ворвался сильно пьяный односельчанин и стал размахивать ножом и избивать хозяина палкой.

Сейчас нападавший находится под стражей. Свою вину он категорически отрицает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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