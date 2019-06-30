«Смотрите за детками»: уфимских родителей напугала опасная находка на лужайке

СЕГОДНЯ 16:17 2019-06-30T16:17:22+03:00

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Во время прогулки по проспекту Октября уфимец сделал страшную находку: рядом со зданием Уфимского центра РАН он увидел торчащий из пня шприц.

По словам мужчины, какое вещество может там находиться остается только гадать. Но то, что шприц представляет опасность для детей, сомнений не вызывает.

Возмущенный мужчина снял свою странную находку на камеру мобильного телефона и выложил в социальные сети. Пост в одном из городских сообществ содержит предупреждение всем родителям.

- Около Уфимского центра РАН в сквере захудалом на пеньке воткнут шприц с веществом, аккуратнее и смотрите за своими детками, - написал автор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/717560" frameborder="0"></iframe> Опасная находка на проспекте Октября в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU