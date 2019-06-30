2019-06-30T15:20:20+03:00
Происшествия

В Башкирии на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Пожилая женщина была госпитализирована в ближайшую больницу
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 29 июня, в Стерлитамаке на пешеходном переходе сбили 82-летнюю женщину. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, 39-летний водитель за рулем «Mazda CX-5» около 12 часов дня совершил наезд на пенсионерку на улице Худайбердина.

В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции. К счастью, пожилая женщина осталась жива. Ее с несколькими травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии, за прошедшие сутки в республике произошло 14 автомобильных аварий, в которых пострадали 16 человек. Дорожные полицейские задержали 58 нетрезвых водителей и зафиксировали более 2100 нарушений ПДД, передает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проснулся от боли в груди: Житель Башкирии порезал двоих односельчан
«Смотрите за детками»: уфимских родителей напугала опасная находка на лужайке
В Башкирии мужчина с ножом пытался ограбить офис микрозаймов
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
Подложили свинью: жители Башкирии протестуют против строительства свинокомплекса
Полиция по всей стране разыскивает насильника из Башкирии
Пятеро туристов едва не утонули в водоемах Башкирии
Стали известны подробности поисков пропавшей накануне в Уфе школьницы
Стало известно, какая погода будет в Башкирии на следующей неделе
Тимашевский путепровод в Уфе откроется в конце июля
Появилось видео момента наезда экскаватора на велосипедиста в Башкирии
Жители Уфы с маленькими детьми застряли в тысяче километров от дома
В Башкирии ужесточили закон о проведении митингов
В Башкирии прекратили поиски Гильмуллина Хадипа
В Уфе прекращены поиски пропавшей накануне 12-летней школьницы
В уфимской Черниковке перекроют несколько улиц из-за соревнований по велоспорту
В Башкирии мужчине, который изнасиловал 8-летнюю девочку, предъявили обвинение
На Советской площади в Уфе появится памятник генералу Шаймуратову
Стали известны подробности ДТП со сгоревшим бензовозом
«Видели на ж/д вокзале»: стали известны подробности поисков 12-летней девочки в Уфе
Радий Хабиров: «Качество ямочного ремонта меня пока категорически не устраивает»
На трассе Уфа-Белорецк перевернулся и загорелся бензовоз, пострадал водитель
Сегодня ночью в Уфе пройдут рейды ГИБДД
В Башкирии на рабочем месте погиб 31-летний водитель самосвала
Жители Стерлитамака возмутились поведением пенсионерок
В Башкирии объявили штормовое предупреждение
Эльвира Аиткулова стала главой Всемирного курултая башкир
32-летняя уфимка ударила ножом в ягодицу своего супруга, тот скончался