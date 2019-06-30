В Башкирии на пешеходном переходе сбили пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-30T15:20:20+03:00

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В минувшую субботу, 29 июня, в Стерлитамаке на пешеходном переходе сбили 82-летнюю женщину. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, 39-летний водитель за рулем «Mazda CX-5» около 12 часов дня совершил наезд на пенсионерку на улице Худайбердина.

В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции. К счастью, пожилая женщина осталась жива. Ее с несколькими травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии, за прошедшие сутки в республике произошло 14 автомобильных аварий, в которых пострадали 16 человек. Дорожные полицейские задержали 58 нетрезвых водителей и зафиксировали более 2100 нарушений ПДД, передает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU