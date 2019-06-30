2019-06-30T13:59:59+03:00
Общество

МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей БулатовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 30 июня, в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, в ближайшие сутки прогнозируется шквалистое усиление ветра до 18-23 метров в секунду. В республике объявлено штормовое предупреждение.

По данным экстренного ведомства, с 20:00 30 июня до 20:00 1 июля в республике прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Ожидаются кратковременные дожди, местами до умеренных, грозы. Локально ливни, днем град. Ветер будет юго-восточный и восточный, 2-7 метров в секунду. Местами будет шквалистое усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

Температура воздуха в предстоящие сутки составит ночью 11-16°, по югу до 21°, днем 20-25°, по юго-востоку до 30°.

В некоторых районах Башкирии на дороги опуститься туман, видимость составит всего 500-1000м, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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