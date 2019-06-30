2019-06-30T13:33:58+03:00
Общество

Подложили свинью: жители Башкирии протестуют против строительства свинокомплекса

Скандал разразился в Белебеевском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: собственный источник «КП-Уфа»Фото: собственный источник «КП-Уфа»
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Жители небольшой деревни Красный яр, что в Белебеевском районе республики, протестуют против строительства свинокомплекса вблизи населенного пункта. Согласно планам строительства, ферма по выращиванию свиней будет находиться всего в 3,5 километрах от домов. Возмущенные тем, что у них никто ничего не спросил, местные жители стали активно сопротивляться строительству. Они даже разбили небольшой палаточный лагерь рядом с участком, где должна быть стройка.

- На сегодняшний день, насколько нам известно, у строителей нет разрешения. Но первый слой почвы они уже сняли, - говорит житель Красного яра. – На этом месте берут свое начало пять ручьев, которые потом впадают в Белую. Если свинокомплекс построят, то все отходы с фермы попадут в почву и отравят воду.

По словам деревенских жителей, они выступают против такого соседства. Резкий запах, мухи и отравление почвы – это то, что, по их мнению, придет в населенный пункт вместе со свинокомплексом.

Строительство комплекса уже началось

Строительство комплекса уже началось

- Нам говорят о новых рабочих местах и многомиллионных инвестициях. Мы не против этого. Мы против того, чтобы комплекс появился так близко к нашим домам. Можно его отодвинуть еще на десяток километров – место там есть. Но инвесторы говорят, что им это не выгодно. Это что же получается, не выгодно им, а страдать должны мы? – недоумевает мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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