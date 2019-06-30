Полиция по всей стране разыскивает насильника из Башкирии

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-30T12:40:21+03:00

Мужчина сам неоднократно заявлял, что родом из нашей республики

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Сотрудники полиции объявили в розыск опасного преступника. Мужчина подозревается в нескольких эпизодах изнасилования. Как сообщает «КП-Самара» со ссылкой пресс-службу регионального МВД, неизвестный нападал на женщин и насиловал их, угрожая убийством.

По данным полиции, преступления были совершены еще в 2016 году. Изверг действовал как минимум в трех городах - Самаре, Волгограде и Санкт-Петербурге. Сам он в разговоре с прохожими утверждал, что родом из Башкирии.

Полиция просит всех, кто видел этого человека незамедлительно позвонить по номеру 020 или 102.

Приметы подозреваемого: на вид 30-40 лет, славянской внешности, рост 165-175 см, среднего телосложения. Волосы короткие, черные, с залысиной на лбу. Голова овальная, на лице следы осиной сыпи, уши оттопырены.

ИСТОЧНИК KP.RU