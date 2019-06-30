Стало известно, какая погода будет в Башкирии на следующей неделе

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-30T11:32:11+03:00

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Июль в Башкирии начнется с дождей и града – специалисты Башгидрометцентра представили очередной прогноз погоды на начало недели. По данным синоптиков, в понедельник, 1 июля, по республике пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ливни и град. В некоторых районах ожидается усиление ветра.

Также со следующей недели начнется похолодание. Температура воздуха в понедельник составит ночью +15°, +20°, днем +21°, +26°, в юго-восточных районах днем потеплеет до +31 градуса Цельсия.

Во вторник, 2 июля, также прогнозируются дожди с грозами. Днем и ночью в Башкирии будут проливные дожди, местами град. Ожидается шквалистое усиление ветра. Ночью температура воздуха составит +10, +15 градусов Цельсия, днем +18, +23°.

ИСТОЧНИК KP.RU