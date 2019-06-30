2019-06-30T11:47:52+03:00
Общество

Стали известны подробности поисков пропавшей накануне в Уфе школьницы

12-летняя девочка убежала из дома после ссоры с мамой
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувшую субботу вся Башкирия следила за поисками бесследно пропавшей 12-летней школьницы. Девочка повздорила с мамой и убежала. К поискам ребенка подключились сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт. Башкортостан» и «Поиск детей – Уфа». Сегодня утром стало известно, что поиски Алины К. (имя изменено. – прим. ред.) завершились.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник, знакомый с ситуацией, девочка сама вернулась домой ближе к ночи. Все это время ее по всей Уфе разыскивали полицейские и волонтеры. Днем даже появилось сообщение о том, что похожую на нее девочку видели на железнодорожном вокзале. К счастью, сейчас она дома с мамой. О состоянии здоровья школьницы не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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