2019-06-30T10:21:36+03:00
Авто

Тимашевский путепровод в Уфе откроется в конце июля

Об этом заявил мэр города Ульфат Мустафин
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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На днях мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин посетил стройку на Тимашевском переезде. Он ознакомился с ходом работ, после чего заверил горожан, что проезд по новой автомобильной развязке откроется уже в конце июля.

На данный момент строительство нового путепровода находится на завершающей стадии: установлены четыре опоры, уложены два устоя и монолитные участки. В ближайшее время будут монтироваться балки пролетов, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Тимашевский путепровод позволит значительно разгрузить движение в северной части Уфы. Он будет связывать улицу Свободы с Бирским трактом.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство автомобильной развязки на Тимашево должны были завершить к 12 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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