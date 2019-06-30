Появилось видео момента наезда экскаватора на велосипедиста в Башкирии
Накануне в Стерлитамаке произошло смертельное ДТП. Во время движения по улице Худайбердина водитель экскаватора переехал велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Многотонная машина буквально «догнала» водителя двухколесного транспорта и раздавила его.
Сегодня в сети появилось видео момента аварии. Очевидцы ДТП рассказывают, что трагедия произошла на перекрестке улиц Худайбердина и Элеваторной. По их словам, велосипедист попал в слепую зону экскаваторщика, и водитель попросту его не заметил.
На видео, которое попало в сеть видно, что велосипедист ехал по обочине, а экскаватор следом за ним. В какой-то момент водитель двухколесного транспорта скрывается из кадра, а затем зритель видит, как его переезжает спецтехника.
Экскаватор переехал велосипедиста в Стерлитамаке.
ИСТОЧНИК KP.RU