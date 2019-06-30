Появилось видео момента наезда экскаватора на велосипедиста в Башкирии

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-30T09:40:38+03:00

У водителя двухколесного транспорта не было ни единого шанса [видео]

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Накануне в Стерлитамаке произошло смертельное ДТП. Во время движения по улице Худайбердина водитель экскаватора переехал велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Многотонная машина буквально «догнала» водителя двухколесного транспорта и раздавила его.

Сегодня в сети появилось видео момента аварии. Очевидцы ДТП рассказывают, что трагедия произошла на перекрестке улиц Худайбердина и Элеваторной. По их словам, велосипедист попал в слепую зону экскаваторщика, и водитель попросту его не заметил.

На видео, которое попало в сеть видно, что велосипедист ехал по обочине, а экскаватор следом за ним. В какой-то момент водитель двухколесного транспорта скрывается из кадра, а затем зритель видит, как его переезжает спецтехника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="540" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/717491" frameborder="0"></iframe> Экскаватор переехал велосипедиста в Стерлитамаке.

ИСТОЧНИК KP.RU