Жители Уфы с маленькими детьми застряли в тысяче километров от дома
Вчера вечером, 29 июня, жители Уфы на несколько часов застряли в Москве при попытке уехать на автобусе домой. Уфимцы пришли на место отправления автобуса и были вынуждены ждать отправления на улице. Температура воздуха тогда опустилась до 12 градусов Цельсия.
Многие жители башкирской столицы ехали с маленькими детьми. Но водителям и диспетчерам перевозчика до этого не было дела – пассажи рам без объяснения причин не давали сесть в автобусы. Одна из пассажирок злосчастного рейса описала происходящее в соцсетях.
- В самый последний момент загрузили в 2 «Газели Некст» со словами «Уфа отправляется с другой остановки». С какой никто не объяснил, просто отвезли не понятно куда и зачем. Все на измене, диспетчера трубок не берут, предоплаты никто не давал. Но при этом начинаешь думать, а не злая ли это конкуренция?! А тут маленькие дети мёрзнут 12° на улице, - возмутилась жительница Уфы.
К счастью, после нескольких часов ожидания пассажиры все-таки сели в автобусы и отправились в Уфу.
ИСТОЧНИК KP.RU