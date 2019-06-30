Жители Уфы с маленькими детьми застряли в тысяче километров от дома

СЕГОДНЯ 08:50 2019-06-30T09:17:25+03:00

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Вчера вечером, 29 июня, жители Уфы на несколько часов застряли в Москве при попытке уехать на автобусе домой. Уфимцы пришли на место отправления автобуса и были вынуждены ждать отправления на улице. Температура воздуха тогда опустилась до 12 градусов Цельсия.

Многие жители башкирской столицы ехали с маленькими детьми. Но водителям и диспетчерам перевозчика до этого не было дела – пассажи рам без объяснения причин не давали сесть в автобусы. Одна из пассажирок злосчастного рейса описала происходящее в соцсетях.

- В самый последний момент загрузили в 2 «Газели Некст» со словами «Уфа отправляется с другой остановки». С какой никто не объяснил, просто отвезли не понятно куда и зачем. Все на измене, диспетчера трубок не берут, предоплаты никто не давал. Но при этом начинаешь думать, а не злая ли это конкуренция?! А тут маленькие дети мёрзнут 12° на улице, - возмутилась жительница Уфы.

К счастью, после нескольких часов ожидания пассажиры все-таки сели в автобусы и отправились в Уфу.

ИСТОЧНИК KP.RU