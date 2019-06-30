В Башкирии ужесточили закон о проведении митингов
На официальном портале правовой информации Башкирии появился текст нового закона, принятого накануне депутатами Курултая республики. Согласно документу, правила организации и проведения митингов значительно ужесточены.
Так, теперь митинговать нельзя на территории учреждений науки, отдыха и оздоровления, в том числе в лагерях, а также на территории спортивных и физкультурных учреждениях. Также теперь нельзя митинговать на аллеях, парках и скверах и на частной земле, если нет на то разрешения.
Депутаты башкирского парламента также приняли решение запретить митинги на территориях, не приспособленных для проведения собраний. Определять такие места будет правительство Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU