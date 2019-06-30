2019-06-30T08:33:02+03:00
Политика

В Башкирии ужесточили закон о проведении митингов

Депутаты Курултая приняли новый закон
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На официальном портале правовой информации Башкирии появился текст нового закона, принятого накануне депутатами Курултая республики. Согласно документу, правила организации и проведения митингов значительно ужесточены.

Так, теперь митинговать нельзя на территории учреждений науки, отдыха и оздоровления, в том числе в лагерях, а также на территории спортивных и физкультурных учреждениях. Также теперь нельзя митинговать на аллеях, парках и скверах и на частной земле, если нет на то разрешения.

Депутаты башкирского парламента также приняли решение запретить митинги на территориях, не приспособленных для проведения собраний. Определять такие места будет правительство Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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