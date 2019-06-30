2019-06-30T07:00:46+03:00
Общество

В Уфе прекращены поиски пропавшей накануне 12-летней школьницы

Девочка ушла из дома после ссоры с матерью
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувшую субботу вся Уфа разыскивала 12-летнюю Алину К. (имя изменено. – прим. ред.) Девочка повздорила с мамой и вчера, 29 июня, ушла из дома на улице Айской. По словам мамы девочки, ранее она уже убегала из дома из-за конфликта с родителями. Тогда ее нашли дома у тети.

На этот раз пропажа школьницы буквально поставила на уши всю башкирскую столицу. Полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» неустанно прочесывали местность в поисках подростка. К вечеру к делу подключились сотрудники следкома по Башкирии. Как сообщает собственный источник «Комсомолки», следователи буквально насели на классного руководителя девочки, пытаясь составить ее психологический портрет.

К счастью, все обошлось – сегодня утром ребенка нашли и вернули домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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