Радий Хабиров: «Качество ямочного ремонта меня пока категорически не устраивает»

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-29T17:09:29+03:00

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Радия Хабирова категорически не устраивает качество ямочного ремонта. Свое недовольство он выразил в социальных сетях.

Врио главы Башкирии написал, что обязательно добьется от гостранса и министерства ЖКХ хороших результатов.

- Они по-прежнему живут надеждой, что если написать красивый отчет, то проблема сама собой как-нибудь рассосется. Сегодня я проехал по уфимским улицам, по которым нареканий больше всего. Люди жалуются абсолютно по делу. Никакого заявляемого 80-процентного завершения работ тут и в помине нет. А то, что сделано - не отвечает нормативам по качеству, - говорит Хабиров.

Он пригрозил, что в скором времени могут последовать дисциплинарные взыскания, и там, где нарушен закон - передаст документы в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU