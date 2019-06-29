Радий Хабиров: «Качество ямочного ремонта меня пока категорически не устраивает»
Радия Хабирова категорически не устраивает качество ямочного ремонта. Свое недовольство он выразил в социальных сетях.
Врио главы Башкирии написал, что обязательно добьется от гостранса и министерства ЖКХ хороших результатов.
- Они по-прежнему живут надеждой, что если написать красивый отчет, то проблема сама собой как-нибудь рассосется. Сегодня я проехал по уфимским улицам, по которым нареканий больше всего. Люди жалуются абсолютно по делу. Никакого заявляемого 80-процентного завершения работ тут и в помине нет. А то, что сделано - не отвечает нормативам по качеству, - говорит Хабиров.
Он пригрозил, что в скором времени могут последовать дисциплинарные взыскания, и там, где нарушен закон - передаст документы в прокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU