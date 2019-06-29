В Башкирии мужчине, который изнасиловал 8-летнюю девочку, предъявили обвинение

СЕГОДНЯ 18:56 2019-06-29T18:56:08+03:00

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В Башкирии в отношении 53-летнего жителя Федоровского района возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Напомним, что в предвечернее время 25 июня рядом с родником он изнасиловал и избил 8-летнюю девочку. Спустя два часа после преступления мать девочки уже находилась в отделе полиции и писала заявление. За подозреваемым выехали сотрудники оперативной группы. Они нашли мужчину в пьяном состоянии и увезли в ОМВД. Позже выяснилось, что он уже был осужден за убийство и кражу.

Сейчас ему предъявили обвинение. Свою вину в совершенном преступлении он признал. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU