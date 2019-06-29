Сегодня ночью в Уфе пройдут рейды ГИБДД

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-29T15:47:51+03:00

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В ночь на 30 июня в столице Башкирии пройдут массовые проверки водителей. Сотрудники ГИБДД выйдут на дороги, чтобы выявить нарушителей. Особое внимание будет брошено на любителей пьяной езды. Напомним, что за езду в состоянии алкогольного опьянения грозит крупный штраф 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком до 1,5 лет.

Рейды направлены на недопущение дорожных аварий и пресечение нарушений правил дорожного движения.

- Будьте внимательны и аккуратны на дорогах!Не торопитесь и не спешите! Берегите себя и своих близких! – пишут дорожные полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU