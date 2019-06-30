2019-06-30T07:31:39+03:00
Общество

В Башкирии прекратили поиски Гильмуллина Хадипа

Его отыскали живым
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Нефтекамске прекратили поиски 69-летнего Хадипа Гильмуллина, который нуждался в медицинской помощи. К счастью, его отыскали живым. Об этом сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт». Где находился несколько дней пенсионер, и при каких обстоятельствах его нашли, не сообщается.

Напомним, что он пропал 25 июня – вышел из дома и не вернулся. Родные сообщили о пропаже в полицию и волонтерам. Благо, поиски завершились успешно.

Сейчас в Уфе разыскивают 12-летнюю Милену Мухамадееву. Школьница пропала после того, как поругалась с мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пятеро туристов едва не утонули в водоемах Башкирии
Стали известны подробности поисков пропавшей накануне в Уфе школьницы
Стало известно, какая погода будет в Башкирии на следующей неделе
Тимашевский путепровод в Уфе откроется в конце июля
Появилось видео момента наезда экскаватора на велосипедиста в Башкирии
Жители Уфы с маленькими детьми застряли в тысяче километров от дома
В Башкирии ужесточили закон о проведении митингов
В Уфе прекращены поиски пропавшей накануне 12-летней школьницы
В уфимской Черниковке перекроют несколько улиц из-за соревнований по велоспорту
В Башкирии мужчине, который изнасиловал 8-летнюю девочку, предъявили обвинение
На Советской площади в Уфе появится памятник генералу Шаймуратову
Стали известны подробности ДТП со сгоревшим бензовозом
«Видели на ж/д вокзале»: стали известны подробности поисков 12-летней девочки в Уфе
Радий Хабиров: «Качество ямочного ремонта меня пока категорически не устраивает»
На трассе Уфа-Белорецк перевернулся и загорелся бензовоз, пострадал водитель
Сегодня ночью в Уфе пройдут рейды ГИБДД
В Башкирии на рабочем месте погиб 31-летний водитель самосвала
Жители Стерлитамака возмутились поведением пенсионерок
В Башкирии объявили штормовое предупреждение
Эльвира Аиткулова стала главой Всемирного курултая башкир
32-летняя уфимка ударила ножом в ягодицу своего супруга, тот скончался