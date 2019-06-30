В Башкирии прекратили поиски Гильмуллина Хадипа

СЕГОДНЯ 07:31 2019-06-30T07:31:39+03:00

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В Нефтекамске прекратили поиски 69-летнего Хадипа Гильмуллина, который нуждался в медицинской помощи. К счастью, его отыскали живым. Об этом сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт». Где находился несколько дней пенсионер, и при каких обстоятельствах его нашли, не сообщается.

Напомним, что он пропал 25 июня – вышел из дома и не вернулся. Родные сообщили о пропаже в полицию и волонтерам. Благо, поиски завершились успешно.

Сейчас в Уфе разыскивают 12-летнюю Милену Мухамадееву. Школьница пропала после того, как поругалась с мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU