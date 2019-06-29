В уфимской Черниковке перекроют несколько улиц из-за соревнований по велоспорту

СЕГОДНЯ 19:50 2019-06-29T19:50:36+03:00

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В связи с проведением Всероссийских соревнований по велоспорту, в Уфе перекроют несколько улиц. Транспорту нельзя будет проехать по маршруту прохождения гонки: парк Победы – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул.Комарова – СОК «Биатлон». Об этом сообщили в администрации города.

Сегодня, 29 июня, ограничение действовало с 10 утра до 13 часов. 4 и 6 июля дороги закроют на 5 часов – с 10 до 15 часов.

- Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать маршрут движения, - прокомментировали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU