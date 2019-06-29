Жители Стерлитамака возмутились поведением пенсионерок

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-29T14:05:06+03:00

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Накануне в Стерлитамаке пенсионерки решили устроить «посиделки» в одном из дворов по улице Гоголя. Женщины взяли несколько баллонов алкогольного напитка и уселись распивать его прямо на улице рядом с детской площадкой. Это не понравилось жителям двора. Бабушек сфотографировали и выложили в социальные сети.

- Бабки сидят употребляют спиртные напитки, а рядом играют дети, кошмар просто, - написали горожане.

Но нашлись и те, кто встал на защиту и сказал, что ничего криминального в их поступке нет.

- Хорошие бабульки, давно соседствуем, днём кто в огороде, кто с внуками, а вечером имеют право расслабиться. Они ж не дебоширят. А Вас, наверное, сегодня не пригласили, Вы и обиделись, - написала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU