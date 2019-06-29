2019-06-29T13:12:54+03:00
Общество

В Башкирии объявили штормовое предупреждение

В МЧС экстренно предупредили население
Эльвина АПАРИНА
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С 20 часов 29 июня до 20 часов 30 июня в Башкирии объявили штормовое предупреждение. По данным МЧС по РБ, на территории республики резко ухудшится погода: дожди, грозы, местами град.

В некоторых районах порывы ветра достигнут 18-23 м/с. На автодорогах ухудшится видимость – до 500 метров, также возможен туман.

Спасатели просят не выходить из дома по возможности, не выезжать на трассу. Дома стоит закрыть окна. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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