В Башкирии на рабочем месте погиб 31-летний водитель самосвала

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-29T14:56:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях, 26 июня, в учалинском ООО «Полигон» произошла трагедия – на рабочем месте погиб 31-летний мужчина. Известно, что он на самосвале ехал с карьера, но, предположительно, не справился с управлением, и самосвал опрокинулся. От полученных травм молодой рабочий скончался прямо на месте до приезда медиков.

Сейчас данное ЧП расследуют в гострудинспекции. В ведомстве сообщили, что они выявят обстоятельства случившегося, определят причины. Также будут найдены виновные лица и привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU