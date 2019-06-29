2019-06-29T14:56:42+03:00
Происшествия

В Башкирии на рабочем месте погиб 31-летний водитель самосвала

ЧП произошло в Учалах
Эльвина АПАРИНА
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На днях, 26 июня, в учалинском ООО «Полигон» произошла трагедия – на рабочем месте погиб 31-летний мужчина. Известно, что он на самосвале ехал с карьера, но, предположительно, не справился с управлением, и самосвал опрокинулся. От полученных травм молодой рабочий скончался прямо на месте до приезда медиков.

Сейчас данное ЧП расследуют в гострудинспекции. В ведомстве сообщили, что они выявят обстоятельства случившегося, определят причины. Также будут найдены виновные лица и привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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