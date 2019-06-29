2019-06-29T11:11:19+03:00
Общество

Сегодня в Башкирии ожидается шквалистый ветер

Его скорость достигнет 22 м/с
Эльвина АПАРИНА
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На этих выходных, 29 и 30 июня, в Башкирии снова ожидается неустойчивая погода. В субботу и воскресенье на территорию республики распространится теплая черноморская воздушная масса.

В некоторых районах республики будут идти дожди с грозами, локально ожидаются сильные ливни, шквалистые усиления ветра до сильного, днем град. Скорость порывов ветра достигнет 22 м/с. Несмотря на это, температура воздуха поднимется до 30 градусов.

В начале следующей недели температура воздуха вновь понизится, в циркуляции «южного» циклона погода будет дождливой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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