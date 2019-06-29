Стало известно, в каких районах Башкирии чаще всего умирают от рака

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-29T10:56:08+03:00

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В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали, в каких районах люди чаще всего умирают от рака. Как сообщает издание «UfaTime.ru», в злополучный список попали 6 районов.

В Шаранском районе показатель смертности от онкологических заболеваний составил 249,7 человек на 100 тысяч населения. На втором месте оказался Белебеевский район с показателем 215,1. Третье место присудили Стерлибашевскому с цифрами 243,8, четвертое Ермекеевскому – 215, далее идет Бижбулякский – 228,5 и завершает черный список Гафурийский с показателями 211,5.

ИСТОЧНИК KP.RU