32-летняя уфимка ударила ножом в ягодицу своего супруга, тот скончался

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-29T11:55:39+03:00

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27 июня вечером возле дома №6 по улице Бондарной в Уфе обнаружили тело 39-летнего мужчины. Как сообщил собственный источник, у погибшего все лицо было в ссадинах, нашли его с ножевым ранением ягодичной области.

Оказалось, что в тот день они повздорили с гражданской супругой во время распития алкогольных напитков. Тогда та схватила нож и ударила своего сожителя им в ягодицу. Вероятно, мужчина выбежал на улицу, чтобы попросить помощь, но скончался от кровопотери.

В этот же день в отдел полиции доставили и подозреваемую – 32-летнюю уфимку. С места преступления изъяли 2 ножа, полотенце со следами бурого цвета и одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU