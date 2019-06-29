32-летняя уфимка ударила ножом в ягодицу своего супруга, тот скончался
27 июня вечером возле дома №6 по улице Бондарной в Уфе обнаружили тело 39-летнего мужчины. Как сообщил собственный источник, у погибшего все лицо было в ссадинах, нашли его с ножевым ранением ягодичной области.
Оказалось, что в тот день они повздорили с гражданской супругой во время распития алкогольных напитков. Тогда та схватила нож и ударила своего сожителя им в ягодицу. Вероятно, мужчина выбежал на улицу, чтобы попросить помощь, но скончался от кровопотери.
В этот же день в отдел полиции доставили и подозреваемую – 32-летнюю уфимку. С места преступления изъяли 2 ножа, полотенце со следами бурого цвета и одежду.
ИСТОЧНИК KP.RU