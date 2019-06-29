2019-06-29T09:29:39+03:00
Общество

В уфимском магазине объявили скидки: посетители устроили погром

Также в соцсетях отметили, что у примерочных была настоящая давка
Эльвина АПАРИНА
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Вчера, 28 июня, в одном из крупных гипермаркетов Уфы объявили скидки на летнюю одежду. Цены сбросили на футболки, шорты, купальники. Покупатели устроили настоящий погром: вещи были сняты с вешалок, разбросаны по грязному полу раздевалки. Все, что примерили и не купили, бросили в примерочных. Фотографии появились в социальных сетях.

Автор снимков отметил, что руководство должно было установить в примерочных специальный контейнер для той одежды, которую не купили.

- Бедные сотрудники, потом это за ними убирать. Ну просто свиньи, - однако многие нелестно высказались в сторону посетителей гипермаркета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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