В Стерлитамаке экскаватор переехал велосипедиста

СЕГОДНЯ 22:16 2019-06-28T22:16:01+03:00

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В Стерлитамаке многотонный экскаватор переехал велосипедиста.

По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке улиц Худайбердина и Элеваторной. Известно, что молодой человек проезжал оживленный перекресток на велосипеде прямо перед экскаватором. Судя по всему, несчастный попал в «слепую зону» и водитель тяжелой техники попросту не заметил велосипед. Экскаватор переехал несчастного двумя колесами. Мужчина погиб прямо на проезжей части.

Сейчас во всех обстоятельствах жуткого ДТП разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU