В Стерлитамаке экскаватор переехал велосипедиста
Водитель двухколесного транспорта погиб
В Стерлитамаке водитель экскаватора сбил велосипедиста
Изменить размер текста:
В Стерлитамаке многотонный экскаватор переехал велосипедиста.
По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке улиц Худайбердина и Элеваторной. Известно, что молодой человек проезжал оживленный перекресток на велосипеде прямо перед экскаватором. Судя по всему, несчастный попал в «слепую зону» и водитель тяжелой техники попросту не заметил велосипед. Экскаватор переехал несчастного двумя колесами. Мужчина погиб прямо на проезжей части.
Сейчас во всех обстоятельствах жуткого ДТП разбираются полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU