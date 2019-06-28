Когда в Башкирию придет солнечная погода

СЕГОДНЯ 19:33 2019-06-28T19:33:26+03:00

Все лето 2019 в Башкирии будет пасмурным и дождливым

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Погода до конца лета 2019 года в Башкирии будет пасмурной и дождливой.

Так, по прогнозу синоптиков, почти весь предстоящий июль в республике будет пасмурным. Периодически будут начинаться небольшие дожди и грозы. По данным сервиса Gismeteo, солнечная погода будет приходить в Башкирии лишь иногда – 13, 21 и 23 июля. Средняя дневная температура воздуха не будет превышать 24 градусов. Ночью и вовсе будет холодать до 17.

В августе ситуация кардинально не поменяется. Жителей региона ждут все такие же пасмурные дни. Периодически будут идти дожди. По прогнозам синоптиков, по-настоящему солнечными будут лишь несколько дней за целый месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU