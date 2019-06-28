Уфимский ревнивец зарезал своего знакомого

СЕГОДНЯ 17:27 2019-06-28T18:20:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии от ножевого ранения умер местный житель. 22 июня в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Полицейские установили, с кем последнее время общался погибший. Так они вышли на женщину, сожитель которой оказался причастным к преступлению.

По версии следствия, 17 июня 2019 года в гости к потерпевшему пришла знакомая со своим сожителем. Они начали распивать алкоголь, и в какой-то момент у 57-летнего обвиняемого возникли претензии к хозяину квартиры: тот якобы оказывал знаки внимания его даме. Разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина вонзил нож в туловище потерпевшего. После произошедшего ревнивец и его возлюбленная ушли восвояси, а раненый скончался через 5 дней дома у своего брата. Сотрудники правопорядка задержали обвиняемого. Свою вину он признал.

– Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, – пояснили в пресс-службе Следственного комитета по РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU