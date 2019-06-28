В Уфе пассажирка автобуса получила травму после перепалки с шофером

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-28T16:06:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимке после перепалки с водителем автобуса пришлось обратиться в травмпункт. Как сообщает «Вся Уфа», конфликт возник из-за того, что шофер сидел в телефоне во время поездки. Пассажиры сделали ему замечание, тот ответил в грубой форме, и тогда Елена К., находившаяся в салоне маршрутки, попыталась заснять нарушение на видео. Заметив это, водитель решил продемонстрировать навыки экстремального вождения: резко поворачивал, тормозил и разгонялся. Без последствий не обошлось: женщина сильно ударилась ногой о железное сиденье. Как итог всего произошедшего – ушиб и заявление на водителя в правоохранительные органы.

Компания, в которой работает шофер, не считает случившееся чем-то необычным.

– Если человек сам по себе неадекватный, то руководство компании не может рядом с ним находиться 24 часа в сутки. Это могло произойти везде, – отметили в руководстве транспортной фирмы.

ИСТОЧНИК KP.RU