2019-06-28T15:00:01+03:00
Спорт

Защитник «Уфы» перешел в итальянскую «Рому»

Сумма трансфера составила 4 миллиона евро
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Йонуц Неделчару отыграл 28 мачей в прошлом сезоне РПЛЙонуц Неделчару отыграл 28 мачей в прошлом сезоне РПЛФото: Рустем АХУНОВ
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Защитник ФК «Уфа» Йонуц Неделчару оформил переход в итальянскую «Рому». Об этом сообщил «Чемпионат». Трансфер 23-летнего игрока сборной Румынии в римский клуб, по версии издания, оценивается в 4 миллиона евро. Контракт между футболистом и уфимской командой действовал до лета 2021 года.

Неделчару – воспитанник бухарестского «Динамо», за который он выступал с 2014 по 2018 год. Потом защитника приобрела «Уфа» за 600 тысяч евро. В минувшем сезоне игрок принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги. Он отметился одним голом и одной результативной передачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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