В озере в Башкирии нашли тело женщины

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-28T14:19:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нуримановском районе нашли тело утонувшей женщины. Информацию о её гибели экстренные службы получили еще 24 июня. Инцидент произошел на озере Мечеть-куль, которое находится в деревне Нимислярово.

Поиски 33-летней погибшей начались практически сразу, но нашли её только сегодня. Тело обнаружили на глубине 30 метров. Об этом сообщили в региональном госкомитете по чрезвычайным ситуациям. В общей сложности водолазы обследовали не менее 20 тысяч квадратных метров. Они спускались в воду 18 раз.

В госкомитете по ЧС напомнили об основных правилах безопасного поведения на водоемах. Ведомство рекомендует купаться только в установленных и разрешенных местах, рассчитывать свои силы и не заплывать далеко от берега, не купаться в холодной воде и нетрезвом состоянии, а также не доводить тело до озноба.

ИСТОЧНИК KP.RU