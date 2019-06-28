Радий Хабиров объяснил, какими должен быть идеальный башкир

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-28T14:06:25+03:00

Врио главы республики привел примеры, на которые нужно равняться

Изменить размер текста: A A

На пятом Всемирном курултае башкир врио главы республики Радий Хабиров призвал изменить стереотипное представление о башкирах и рассказал, каким должен быть идеальный представитель народа.

Современный образ башкир, по мнению Хабирова, должен сочетать следующие качества: вековая мудрость предков, искренность, радушие и гостеприимство, трудолюбие и стойкость перед любым испытанием, мобильность и готовность к современному развитию.

Врио республики перечислил знаковых личностей, представляющих те или иные черты характера и внешности, чтобы описать идеального башкира.

– Башкир должен быть патриотом, любить и служить родине как генерал Минигали Шаймуратов, мудрым как Мустай Карим, умным и образованным как Айрат Шаммазов, талантливым и современным как Радик Юльякшин, дипломатичным как Азамат Кульмухаметов, сильным и уверенным как Венер Галеев, красивым и статным как Ляйсан Утяшева, – объяснил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU