2019-06-28T14:06:25+03:00
Общество

Радий Хабиров объяснил, какими должен быть идеальный башкир

Врио главы республики привел примеры, на которые нужно равняться
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров призвал изменить стереотипное представление о башкирахХабиров призвал изменить стереотипное представление о башкирах
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На пятом Всемирном курултае башкир врио главы республики Радий Хабиров призвал изменить стереотипное представление о башкирах и рассказал, каким должен быть идеальный представитель народа.

Современный образ башкир, по мнению Хабирова, должен сочетать следующие качества: вековая мудрость предков, искренность, радушие и гостеприимство, трудолюбие и стойкость перед любым испытанием, мобильность и готовность к современному развитию.

Врио республики перечислил знаковых личностей, представляющих те или иные черты характера и внешности, чтобы описать идеального башкира.

– Башкир должен быть патриотом, любить и служить родине как генерал Минигали Шаймуратов, мудрым как Мустай Карим, умным и образованным как Айрат Шаммазов, талантливым и современным как Радик Юльякшин, дипломатичным как Азамат Кульмухаметов, сильным и уверенным как Венер Галеев, красивым и статным как Ляйсан Утяшева, – объяснил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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